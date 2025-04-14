İkas Eyüpspor 6-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

İkas Eyüpspor mücadeleden 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 10. dakikada Thiam açtı.

Ardından 21. dakikada Eyüpspor adına Emre Akbaba skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında bu kez ev sahibi ekip adına Umut Bozok ağları havalandırdı.

Maçın ilk yarısı bu gollerle İkas Eyüpspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda dakikalar 50'yi gösterirken Emre Akbaba takımının 4. kendisinin 2. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Eyüpspor adına Tayfur Bingol skoru 5-0'a getiren futbolcu oldu.

Maçın 88. dakikasında bu kez Eyüpspor'dan Halil Akbunar ağları havalandırdı ve skoru 6-0 yaptı.

Bu gollerle İkas Eyüpspor sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Eyüpspor maçın ardından 50 puanla ligde 4. sırada yer aldı.

Küme düşmesi garantilenen Adana Demirspor ise -2 puanla lig sonuncusu konumunda bulunuyor.