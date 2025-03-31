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Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan canlı yayın sürprizi!

İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan canlı yayın sürprizi!

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın maç öncesi canlı yayın ziyareti: "Tribünler her zamanki gibi boş. Çok kötü. Stadı doldurun stadı."

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 19:52
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İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan canlı yayın sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İkas Eyüpspor'un sahasında RAMS Başakşehir'i kouk ettiği mücadele öncesi stat önünde canlı yayın yapan A Spor ekibine Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan sürpriz ziyaret.

Yayın sırasında A Spor Muhabiri İbrahim Uslu'nun yanına gelerek bayram kutlaması yapan Özkaya, tribünlerin boş olmasından dert yandı, taraftarlara da seslenerek stadı doldurmalarını ve takımlarını desteklemelerini istedi.

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