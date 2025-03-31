İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan canlı yayın sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İkas Eyüpspor'un sahasında RAMS Başakşehir'i kouk ettiği mücadele öncesi stat önünde canlı yayın yapan A Spor ekibine Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan sürpriz ziyaret.
Yayın sırasında A Spor Muhabiri İbrahim Uslu'nun yanına gelerek bayram kutlaması yapan Özkaya, tribünlerin boş olmasından dert yandı, taraftarlara da seslenerek stadı doldurmalarını ve takımlarını desteklemelerini istedi.
İşte o anlar...
😅 Eyüpspor Başkanı'ndan canlı yayında sürpriz ziyaret! 🟣🟡 Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: Her zamanki gibi boş tribünler. Stadyumu doldurun. pic.twitter.com/q0oz20EoZn— A Spor (@aspor) March 31, 2025