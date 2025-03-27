DİĞER
Ahmed Kutucu bizi etkiliyor
Süper Lig'de bu sezon 23 maçta Eyüpspor formasını terleten ve 2 de asisti bulunan orta saha Melih Kabasakal, hedeflerinin Avrupa olduğunu belirtti. Kabasakal "Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Ahmed Kutucu'nun yokluğu hücumda bizi etkiliyor. Arda Turan'ın çok büyük kulüplere hoca olacağını düşünüyorum. Hakemlerin bizimle iletişimi çok kötü" diye konuştu.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.