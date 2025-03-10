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Haberler Eyüpspor Eyüp sonunda!

Eyüp sonunda!

Sezonun flaş takımlarından Eyüp, son haftalarda yaşadığı kötü gidişe, Konya önünde son verdi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Eyüp sonunda!

Ligdeki 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran İstanbul ekibi, henüz 15. dakikada Emre Akbaba'nın penaltı golüyle öne geçti. Konuk Konya 58'de Tunahan ile skora denge getirirken, 76'da ise Umut Bozok son sözü söyledi. Eyüp'te 90'da Robin Yalçın kırmızı kart görürken, Umut ise ligdeki ikinci golünü kaydetti.

MAÇ SONU OLAY ÇIKTI

Eyüp ile Konya arasındaki karşılaşma sonunda istenmeyen olaylar yaşandı. Bitiş düdügüyle birlikte sahada futbolcular arasında arbede yaşanırken, Protokol Tribünü'nde ise Konyasporlu yöneticiler ile Eyüp taraftarları arasında fiziksel temas yaşandı.

KONYA'DAN ÖZÜR DİLERİZ

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, mücadele sonunda yaşanan olaylarla ilgili özür diledi: "Protokoldeki misafirler ile Konyasporlu yöneticiler arasında istenmeyen olaylar çıktı. Konyaspor büyük bir camia, çıkan olaylar için camiam adına özür dilerim."

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