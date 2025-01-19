Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Ahmed Kutucu takımdan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin basın toplantısında ev sahibi takımın teknik sorumlusu Kerem Yavaş'a "Ahmed Kutucu'nun adı transferde Süper Lig devleriyle yoğun bir şekilde anılıyor. Oyuncuyu devre arasında takımda tutabilecek misiniz? Futbolcunun transferinde son durum nedir?" sorusunu yöneltti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş'ın cevabı ise şöyle oldu:

"Ahmed Kutucu'ya herhangi bir kulüpten teklif gelmedi. Böyle oyuncuların talep edilmesi çok doğal. Ancak şu an kulübe gelen net bir teklif yok. Önümüzde 1 aya yakın bir süreç var. Net bir teklif gelirse kulüp menfaatlerine göre değerlendirilir diye düşünüyorum."