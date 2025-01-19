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Haberler Eyüpspor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Ahmed Kutucu takımdan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Ahmed Kutucu takımdan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında İkas Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Ahmed Kutucu'nun transfer durumu hakkında gelen soruyu yanıtladı. İşte detaylar…

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 22:23 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 22:27
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Ahmed Kutucu takımdan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin basın toplantısında ev sahibi takımın teknik sorumlusu Kerem Yavaş'a "Ahmed Kutucu'nun adı transferde Süper Lig devleriyle yoğun bir şekilde anılıyor. Oyuncuyu devre arasında takımda tutabilecek misiniz? Futbolcunun transferinde son durum nedir?" sorusunu yöneltti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş'ın cevabı ise şöyle oldu:

"Ahmed Kutucu'ya herhangi bir kulüpten teklif gelmedi. Böyle oyuncuların talep edilmesi çok doğal. Ancak şu an kulübe gelen net bir teklif yok. Önümüzde 1 aya yakın bir süreç var. Net bir teklif gelirse kulüp menfaatlerine göre değerlendirilir diye düşünüyorum."

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