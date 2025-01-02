Eyüp'ten dev hamle

Süper Lig'deki ilk sezonunda 17 maç sonunda puan durumunda 5. sırada oturan Eyüpspor kadrosunu güçlendirmek istiyor. Eflatun-sarılı kulüp bu doğrultuda tecrübeli yıldızları kadrosuna katmaya devam edecek. İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'de kadro dışı olan Serdar Aziz ve forma şansı bulamayan Levent Mercan'ı transfer etmek istiyor. Savunma hattında stoper ve sol beke takviye arayan Eyüpspor, Fenerbahçe ile görüşmelere hız verecek. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın iki futbolcu için yönetime olumlu yönde rapor verdiği dile getirildi.

İKİSİ DE OYNAMIYOR

Serdar Aziz bu sezon hiçbir resmi karşılaşmada forma giymedi. Daha önce Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile A Milli Takım'da beraber oynayan Serdar'ın bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Eyüpspor'un da Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki stoperi, ara transferde bonservisiyle almak istediği aktarıldı. Sezon başında Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye giden ama şans bulamayan Levent Mercan için ise sarı-lacivertlilere kiralama teklifi götürülecek. 24 yaşındaki sol bek, bu sezon F.Bahçe'de sadece 2 maça çıktı, 10 dakika oynadı.

Sezon başında Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile görüşerek kendisine kulüp aramaya başlayan Serdar Aziz'i Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere yurt dışından birçok takım takip ediyor. Zaman zaman teklifler alan deneyimli stoperin Eyüpspor'la da görüşmeler yaptığı kaydedildi.