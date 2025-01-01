Tek rakibi Salah

Arda Turan yönetimindeki Eyüp kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Ahmed Kutucu adeta dünya yıldızlarıyla yarışıyor. 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla maçta gol katkısı veren oyuncular arasına girmeyi başardı ve adından söz ettirdi. Listenin ilk sırasında 16 maçta skora tesir eden İngiliz devi Liverpool ile harikalar yaratan Mısırlı futbolcu Mohamed Salah yer alırken, onu Eyüp'ün yıldızı Ahmet Kutucu takip etti.

MİLLİ TAKIMA YUKSELDİ

Bu sezon sadece sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray maçında forma giyemeyen Ahmed Kutucu, takımına 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Tüm katkılarını 12 farklı maçta kaydeden 24 yaşındaki oyuncu Salah'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Ayrıca Barcelona'nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Yammine Yamal da 12 farklı maçta verdiği skor katkısıyla Ahmed Kutucu ile birlikte ikinci sırada yer aldı. Ahmed Kutucu, performansı sayesinde Milli Takım'a kadar yükseldi.