  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Eyüpspor Arda Turan'dan Beşiktaş iddiaları hakkında flaş açıklama!

Arda Turan'dan Beşiktaş iddiaları hakkında flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için isminin geçmesi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Turan'ın o açıklamaları...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 23:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Turan'dan Beşiktaş iddiaları hakkında flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Arda Turan, Beşiktaş teknik direktörlüğü için adının anılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Turan'ın sözleri:

"MOURINHO'YA KARŞI MÜCADELE VERMEK..."

"Bütün oyuncularımı gönülden kutluyorum. Bizim için bir puan ama oyun olarak kazanılmış bir üç puan gibi. Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı mücadele vermek, benim için de çok iyi bir sınav oldu."

"KOSTIC'İN ORTALARINI RİSKE ETTİK"

"Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Maximin'in oynamayacağını düşünerek Prince Ampem'i kullandık. Kostic'in ortalarını riske etmeye çalıştık çünkü Fenerbahçe bağlantı oyununu çok iyi oynuyordu Tadic ve Dzeko ile birlikte. Oraya yönlendirmek istedik. Alandan adama geçerken ortalarda sıkıntılar oldu ama bloğu iyi savunduk. Amrabat'ın üçlemesi, zaman zaman Thiam ve Emre'yi oyun düşürmesi... Diagonal toplarda 'intensive run' (yoğun koşu) yapamayınca sıkıntılar yaşadık."

"İTİRAZIM FAULE DEĞİL"

"İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir vurma var. Benim oradaki itirazım; faule değil, 4. hakeme neden telsizden söylemiyorsunuz?"

BEŞİKTAŞ İDDİALARI HAKKINDA

"Ben Eyüpspor Teknik Direktörüyüm. Beşiktaş çok büyük bir camia bu konuları ayak üstü konuşmak saygısızlık olur. Ben hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu dile getirdim zaten."

REKLAM
Mourinho: Takımım çok kötüydü!
DİĞER
Son dakika haberleri: Transferde bomba iddia! Zalewski Süper Lig deviyle görüştü...
Başkan Erdoğan'dan Suriye halkına mektup
İşte güncel puan durumu!
Eyüpspor soyunma odasında kutlama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! 23:46
Eyüpspor soyunma odasında kutlama Eyüpspor soyunma odasında kutlama 23:18
Maç sonu protokol tribününde arbede! Maç sonu protokol tribününde arbede! 22:58
Trabzonspor taktik çalıştı Trabzonspor taktik çalıştı 22:54
Ankaragücü'nde Kenan Koçak'la yollar ayrıldı Ankaragücü'nde Kenan Koçak'la yollar ayrıldı 22:52
Tadic: Erkek gibi çıkıp sorumluluk almalıyız Tadic: Erkek gibi çıkıp sorumluluk almalıyız 22:48
Daha Eski
İrfan Can Eğribayat: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz! İrfan Can Eğribayat: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz! 22:40
Kostic: Daha iyisini ortaya koymalıyız Kostic: Daha iyisini ortaya koymalıyız 22:38
Mourinho: Takımım çok kötüydü! Mourinho: Takımım çok kötüydü! 22:28
"Galibiyeti kaçıran biz olduk" "Galibiyeti kaçıran biz olduk" 22:23
Nefes kesen maçta kazanan Efes! Nefes kesen maçta kazanan Efes! 22:18
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 22:08