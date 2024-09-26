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Haberler Eyüpspor

Vincenzo Montella'dan ikas Eyüpspor'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig kulüplerine yaptığı ziyaretler kapsamında bugün ekibiyle birlikte ikas Eyüpspor'un misafiri oldu. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 16:15
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Vincenzo Montella'dan ikas Eyüpspor'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig kulüplerine yaptığı ziyaretler kapsamında bugün ekibiyle birlikte ikas Eyüpspor'un misafiri oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre İtalyan teknik adam, yardımcıları Daniele Russo ve Pierpaolo Polino ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay eşliğinde Eyüpspor'un Kemerburgaz'da yer alan tesislerini ziyaret etti.

Montella ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın görüşmesinde Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş ve Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan da yer aldı.

Açıklamada, "Türk ve dünya futbolu ile milli takıma ilişkin yapılan sohbet son derece samimi bir havada geçerken Montella ve yardımcıları daha sonra takımın antrenmanının tamamını izledi." denildi.

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