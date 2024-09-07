Bombayı patlattı

Eyüpspor savunma bölgesine takviye yaptı ve Galatasaray'dan ayrılan Fransız sağ bek Leo Dubois ile Olympiakos'ta oynayan Portekizli futbolcu Ruben Vezo'yu transfer etti. Eflatun sarılı takımla 1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Dubois, "Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız" dedi. Eyüpspor'un bir başka yıldız transferi 30 yaşındaki Ruben Vezo ise, futbolcu kariyerinde Vitoria Setubal, Valencia, Levante ve Olympiakos'ta forma giydi. Vezo çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu kulüp ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim" dedi.