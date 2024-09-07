Haberler Eyüpspor

Bombayı patlattı

Transferde atağa kalkan Eyüpspor, Galatasaray’dan ayrılan Leo Dubois ve Olympiakos’lu Ruben Vezo’yu kadrosuna kattı

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bombayı patlattı

Eyüpspor savunma bölgesine takviye yaptı ve Galatasaray'dan ayrılan Fransız sağ bek Leo Dubois ile Olympiakos'ta oynayan Portekizli futbolcu Ruben Vezo'yu transfer etti. Eflatun sarılı takımla 1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Dubois, "Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız" dedi. Eyüpspor'un bir başka yıldız transferi 30 yaşındaki Ruben Vezo ise, futbolcu kariyerinde Vitoria Setubal, Valencia, Levante ve Olympiakos'ta forma giydi. Vezo çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu kulüp ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim" dedi.

Ferdi'nin yerine 2 flaş isim listede!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı!
DİĞER
Sözde çevreci Şahan Gökbakar’ın foyası ortaya çıktı! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı!
En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi?
F.Bahçe'de Medina gelişmesi!
G.Saray'da Rabiot ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hayal kırıklığı Hayal kırıklığı 01:03
Hacıosmanoğlu siftahı Hacıosmanoğlu siftahı 01:02
Kadınlar da start alıyor Kadınlar da start alıyor 01:01
Arnavut hakem atandı Arnavut hakem atandı 01:01
Beyzanur’dan gümüş Beyzanur’dan gümüş 01:00
Barış Alper kırmızı gördü Barış Alper kırmızı gördü 01:00
Daha Eski
U20’ler berabere U20’ler berabere 00:59
20 Eylül'de kargoda 20 Eylül'de kargoda 00:58
Ümit Millilerimiz veda etti: 0-1 Ümit Millilerimiz veda etti: 0-1 00:58
Hakem ve VAR es geçti Hakem ve VAR es geçti 00:57
Yenilmemek önemli Yenilmemek önemli 00:56
10 kişi daha iyiydik 10 kişi daha iyiydik 00:55