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Halil ve Mor'a Eyüp kancası

G.Saray’da kadroya girmekte zorlanan Halil Dervişoğlu’yla F.Bahçe’de Jose Mourinho’nun biletini kestiği Emre Mor’a Eyüpspor talip old

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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Halil ve Mor'a Eyüp kancası

Süper lig'e yeni yükselmesine rağmen ilk dört maçta; 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak milli araya 8 puanla dördüncü sırada giren Eyüpspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bu sezon iddialı bir kadro kurarak Avrupa potasında yer almak isteyen eflatun-sarılılarda teknik direktör Arda Turan'ın iki dev kulüpten iki oyuncuyu gözüne kestirdiği iddia edildi. Bu isimler; Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'yla Fenerbahçe'den Emre Mor...

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray'da İcardi ve Batshuayi'nin ardında kalan Halil Dervişoğlu, forma bulmak için savaşmak istiyor. Ancak yönetim, tecrübeli golcünün takımdan kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jose Mourinho, Emre Mor'un biletini kesti. Sözleşmesi 2025'te bitecek olan Emre için görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe, bonservisini verirse Eyüp, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.

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