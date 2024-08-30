4 milyona gitti

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'un 2021 yılında Galatasaray'dan 479 bin Euro'ya kadrosuna kattığı 22 yaşındaki genç golcüsü Erencan Yardımcı, kariyerine Bundesliga'da devam edecek. İstanbul ekibi, Yardımcı'nın transferi için Hoffenheim ile anlaşma sağladı. Galatasaray'lı eski stoper Ozan Kabak'ında oynadığı Alman ekibi, eflatun- sarılılara 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Eyüp, sonraki satışından da yüzde 15 pay alacak. Geçtiğimiz sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren yetenekli santrfor, çıktığı 28 lig maçında 6 gol, 2 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.