Euroleague'de Fenerbahçe deplasmanda Barcelona'yı 83-77 yenerek 14. maçında 9. galibiyetini elde etti.
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Euroleague'de Fenerbahçe deplasmanda Barcelona'yı 83-77 yenerek 14. maçında 9. galibiyetini elde etti. Shavon Shields 26 sayıyla maçın yıldızı olurken koç Sarunas Jasikevicius'un da keyfi yerinde. Deneyimli çalıştırıcı "Sezon başı birbirimize bu kadar yakın değildik. Şimdi çok daha iyi bir basketbol sergiliyoruz. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi Türkiye'de şampiyonlukları kazanmak. Euroleague'de de finalfour'a kalmak" dedi.