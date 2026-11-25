EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, normal sezonun 14. haftasında İspanyol temsilcisi Baskonia ile kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes, ligin son haftasında evinde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 107-81 mağlup etti. Ligde çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 1 galibiyet ve 12 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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(Anlık olarak güncellenmektedir)

1. Çeyrek Oynanıyor: Baskonia 6-4 Anadolu Efes

BASKONIA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 14. haftasında Buesa Arena'da oynanan Baskonia-Anadolu Efes maçı 25 Kasım Çarşamba günü (bugün) TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA'DAKİ 927. MAÇI

Anadolu Efes, Baskonia maçıyla Avrupa'da 927. kez sahne alıyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 926 karşılaşmada 512 galibiyet, 414 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 679. maçını yapacak. Ligdeki 678 müsabakanın 355'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 323'ünde mağlup oldu.