EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, normal sezonun 14. haftasında İspanyol ekibi Baskonia ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında rakibine üstünlük kuran lacivert-beyazlılar, ev sahibi takımın üçüncü çeyrekte yakaladığı 29-11'lik seri nedeniyle son periyoda geride girdi. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü çeyrekte farkı eriten Anadolu Efes, Fernando Buesa Arena'da yeniden öne geçmeyi başaramadı. Dört çeyrek sonunda galibiyete uzanan taraf, 86-81'lik skorla Baskonia oldu.

Bu mağlubiyetle Anadolu Efes, 14 haftalık süreçte 8. yenilgisini aldı. Ev sahibi Baskonia ise normal sezondaki 2. galibiyetini elde etti.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek Sonucu: Baskonia 19-21 Anadolu Efes

Devre Arası: Baskonia 41-46 Anadolu Efes

3. Çeyrek Sonucu: Baskonia 70-57 Anadolu Efes

JORDAN LOYD MAÇIN EN SKORERİ OLDU

Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes'te Jordan Loyd, 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Collin Malcolm 13 sayı kaydederken Dario Saric, 11 sayı ve 9 ribaundla double-double'ın kıyısından döndü.

Velimir Perasovic'in çalıştırdığı Kosner Baskonia'da Chris Duarte 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Zacharie Perrin 11 sayı ve 12 ribaundla double-double yaparken Kobi Simmons 12 sayı üretti. Stefan Joksimovic ise 12 sayı, 6 ribaund ve 6 asistlik performans sergiledi.

SIRADAKİ RAKİP VALENCIA BASKET

Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Valencia Basket'i sahasında konuk edecek. Kosner Baskonia ise Maccabi Playtika Tel Aviv'i ağırlayacak.