Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Paris Basketbol'a 88-76 yenilen Beşiktaş Fuzul'de başantrenör Dusan Alimpijevic, rakipleri karşısında kötü hücum ettiklerini söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, sayı üretebilen bir rakibe karşı çok fazla top kaybı yaptıklarını belirterek "Maç öncesi yaptığımız değerlendirmede ilk 6 saniye ve son 4 saniyede rakibin iyi savunma yaptığını ve iyi savunma yapmamız gerektiğini söylemiştim. Bugün enerji olarak istediğimiz seviyede değildik. Bugün en kötü hücum ettiğimiz iki karşılaşmadan biriydi. Kötü bir performans gösterdik." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden tecrübeli antrenör, "İki günde bir maç oynuyoruz, zaman zaman böyle olabiliyor. Bugün onlara ihtiyacımız olabilirdi. Son 14 günde 7 karşılaşmaya çıktık. Burada olan taraftarlara teşekkür ederim. Salon tam dolu olsa daha mutlu olurdum. Bugün burada bizi destekleyen harika insanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alimpijevic, tedavi süreci sona eren Mady Sissoko'nun bekledikleri süreden erken döndüğünü kaydederek Panathinaikos maçında görev almasını beklediklerini söyledi.