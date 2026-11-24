Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'in 14. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşıyor. Bu sezon EuroLeague'de oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor. Ligde 7 kez sahadan galip ayrılan, 6 kez mağlup olan Fransız takımı ise averajla 12. sırada bulunuyor.

Bu kritik mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FUZUL-PARİS BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fuzul'un Paris Basket'i ağırladığı karşılaşma, 24 Kasım Salı günü saat 20:00'de başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR (GÜNCELLENMEKTEDİR)

1. Çeyrek sonucu: Beşiktaş Fuzul 18-21 Paris Basket

2. Çeyrek sonucu: Beşiktaş Fuzul 33-45 Paris Basket