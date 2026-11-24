Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında yarın İspanya'nın Kosner Baskonia takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde yaptığı 13 maçta 6 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 1 galibiyet ve 12 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, ligin son haftasında evinde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 107-81 mağlup etti.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 927. MAÇI

Anadolu Efes, LDLC ASVEL maçıyla Avrupa'da 927. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 926 karşılaşmada 512 galibiyet, 414 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 679. maçını yapacak. Ligdeki 678 müsabakanın 355'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 323'ünde mağlup oldu.