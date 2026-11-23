Palau Blaugrana'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, Basketbol Avrupa Ligi'nde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve averajla 5. basamakta kendine yer buldu.

Barcelona ise çıktığı 13 karşılaşmada Fenerbahçe gibi 8 kez kazanırken, 5 kez de mağlup oldu ve averajla 7. sırada yer aldı.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 41. RANDEVU

Fenerbahçe Tarfin ile Barcelona, EuroLeague'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 40 müsabakanın 26'sını İspanyol ekibi, 14'ünü de Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe, Barcelona ile geçen sezon oynadığı karşılaşmaları 72-71 ve 82-78'lik skorlarla kazanmayı başardı.