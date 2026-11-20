Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 13. haftasında Partizan ile Beşiktaş Fuzul kozlarını paylaşıyor. Real Madrid karşısında aldığı galibiyetin ardından Sırbistan deplasmanına çıkacak siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İki takımın mücadelesi basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Partizan-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

PARTIZAN-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Partizan-Beşiktaş Fuzul karşılaşması, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. EuroLeague'in 13. haftasında oynanacak mücadeleye Sırbistan'ın başkenti Belgrad ev sahipliği yapacak.

PARTIZAN-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Partizan-Beşiktaş Fuzul maçı S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı S Sport 2'nin bulunduğu televizyon platformlarından veya S Sport Plus'ın dijital yayını üzerinden abonelikleri kapsamında takip edebilecek.

PARTIZAN-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall salonunda gerçekleştirilecek. Partizan, EuroLeague'in 13. haftasında Beşiktaş Fuzul'u kendi sahasında ağırlayacak.

PARTIZAN VE BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Beşiktaş Fuzul, 2026-2027 EuroLeague sezonunda 12 karşılaşmada 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 1055 sayı üretirken potasında 1079 sayı gördü.

Partizan'da 12 maçta 6 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. Sırbistan temsilcisi, 13. hafta öncesinde toplam 928 sayı atarken rakiplerine 924 sayı izni verdi.