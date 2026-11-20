Beşiktaş Fuzul, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a uzatmalarda 91-87 mağlup oldu.
Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Beşiktaş, ilk dakikaları 9-2'lik üstünlükle geçtikten sonra ilk çeyreği de Walker'ın son saniye üçlüğü ile 22-20 önde kapattı.
İkinci çeyrek de çekişmeli geçerken taraflar devreye 41-41 eşitlikle girdi.
Partizan, üçüncü çeyreği 63-59 önde geçerken maçın normal süresi ise 77-77 eşitlikle uzatmaya gitti.
Uzatmalarda daha iyi bir performans sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 91-87 galip ayrıldı.
Beşiktaş Fuzul, bu sonuçla ligde oynadığı 13 maçta 7. mağlubiyetini aldı.
Partizan ise ligde 7. galibiyetini elde etti.
ÇEYREK SONUÇLARI
1. Periyot: Partizan 20 - 22 Beşiktaş 2. Periyot: Partizan 41 - 41 Beşiktaş 3. Periyot: Partizan 63 - 59 Beşiktaş 4. Periyot: Partizan 77 - 77 Beşiktaş
2. Periyot: Partizan 41 - 41 Beşiktaş
3. Periyot: Partizan 63 - 59 Beşiktaş
4. Periyot: Partizan 77 - 77 Beşiktaş