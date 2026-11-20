EuroLeague'de 13. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Anadolu Efes ile LDLC ASVEL kozlarını paylaşıyor. Avrupa'daki son maçında Dubai Basketball'a mağlup olan lacivert-beyazlılar, Fransa temsilcisini taraftarı önünde yenerek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-ASVEL maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.30'da başladı. EuroLeague'in 13. hafta mücadelesine İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Anadolu Efes-ASVEL karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor. Basketbolseverler mücadeleyi S Sport kanalından veya S Sport Plus dijital platformundan takip edebilir.

ANADOLU EFES VE ASVEL EUROLEAGUE'DE KAÇINCI SIRADA?

Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 12 maçta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak 14. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, son karşılaşmasında Dubai Basketball'a deplasmanda 80-75 mağlup oldu.

LDLC ASVEL ise 12 mücadelede 4 galibiyet ve 8 yenilgiyle 16. basamakta bulunuyor. Fransız ekibi, 12. haftada Fenerbahçe Tarfin'e konuk olduğu maçtan 115-81'lik mağlubiyetle ayrıldı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ DETAYLAR

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 926. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 925 mücadelede 511 galibiyet ve 414 mağlubiyet yaşadı.

İki takım Avrupa kupalarında daha önce 22 kez karşı karşıya geldi. Anadolu Efes bu maçların 13'ünü kazanırken ASVEL 9 galibiyet elde etti. Yalnızca EuroLeague'deki 16 karşılaşmada ise temsilcimizin 10-6'lık üstünlüğü bulunuyor.

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1. Periyot: Anadolu Efes 0-0 ASVEL