EuroLeague'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Fenerbahçe Tarfin, İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile kozlarını paylaşıyor. Çift maç haftasının ilk mücadelesinde LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup eden sarı-lacivertliler, Milano karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 13. haftasında oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 22.30'da başladı.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor

FENERBAHÇE ASVEL KARŞISINDA FARKLI KAZANDI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de oynadığı 12 karşılaşmada sekiz galibiyet elde etti. Çift maç haftasının ilk mücadelesinde LDLC ASVEL'i konuk eden sarı-lacivertliler, parkeden 115-81'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Shane Larkin 25, Johnny Juzang 15 ve Talen Horton-Tucker 11 sayıyla oynadı. Johnny Juzang ayrıca 11 ribaundla double-double yaptı.

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