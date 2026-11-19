Euroleague'in 12. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 83-79 mağlup etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 18-15, soyunma odasını ise 45-37 önde kapatan siyah-beyazlılar, son periyottaki büyük çekişmeye rağmen Jeffries'in kritik basketleriyle üstünlüğünü korudu. Temsilcimiz bu sonuçla organizasyondaki 6. galibiyetini alırken, İspanyol devi Real Madrid ise 5. mağlubiyetini yaşadı.