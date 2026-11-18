EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-75 mağlup oldu.
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-75 mağlup oldu. Coca-Cola Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 23-15 önde geçmesine rağmen devreyi 42-40 geride kapatan lacivert- beyazlılar, ikinci yarıda da üstünlüğü alamadı ve 12. maçında 7. yenilgisini yaşadı.