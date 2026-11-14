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Beşiktaş galip: 95-91

EuroLeague'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ilk yarısını 52-43 geride kapattığı mücadelede Asvel Lyon'u ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 95-91 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Wilbekin 16, DeJulius ve Gabriel 15'er, Walker IV ise 13 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Ev sahibinde Waters'ın 26 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Kartal 5. galibiyetini aldı.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş galip: 95-91

EuroLeague'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ilk yarısını 52-43 geride kapattığı mücadelede Asvel Lyon'u ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 95-91 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Wilbekin 16, DeJulius ve Gabriel 15'er, Walker IV ise 13 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Ev sahibinde Waters'ın 26 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Kartal 5. galibiyetini aldı.

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