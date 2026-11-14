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Anadolu Efes cok farklı

Virtus Bologna'yı ağırlayan lacivert-beyazlılar, Loyd ve Malcolm'un yıldızlaştığı maçı 103-91 kazandı. Temsilcimiz organizasyondaki 5'inci galibiyetini elde etti.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Anadolu Efes cok farklı

EuroLeague'in 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk bölümünde Malcolm'un skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan lacivert- beyazlılar, ilk periyodu 28-20, devreyi ise Fernando ve kenardan gelen oyuncuların katkısıyla 60-43 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte fark 18 sayıya kadar çıksa da rakibinin geri dönüşüne engel olamayan temsilcimiz son periyoda 76-68 önde girdi. Final çeyreğinde Jordan Loyd'un yıldızlaştığı ve üç sayı çizgisinin gerisinden 7 isabet bulduğu maçı 103- 91 kazanan Anadolu Efes, ligdeki 5. galibiyetini elde etti.

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