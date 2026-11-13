Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa EuroLeague Asvel - Beşiktaş maçı CANLI | EuroLeague

Asvel - Beşiktaş maçı CANLI | EuroLeague

Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında Asvel deplasmanına konuk oluyor. Siyah-beyazlıların bu kritik mücadelesini canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın skorunu ve anlık gelişmelerini araştırıyor. Asvel - Beşiktaş mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 22:25 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 23:22
Asvel - Beşiktaş maçı CANLI | EuroLeague

EuroLeague'de 11. hafta heyecanı Asvel - Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Başantrenör Dušan Alimpijević yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Fransa deplasmanında. Beşiktaş'ın mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

ASVEL - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

Asvel 46-41 Beşiktaş (ikinci çeyrek oynanıyor)

ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ASVEL - Beşiktaş maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30'da başladı. EuroLeague'in 11. haftasında oynanan karşılaşmaya Fransa'nın Lyon kentindeki LDLC Arena ev sahipliği yapıyor.

ASVEL - BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ASVEL - Beşiktaş karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Hollanda-Yunanistan | CANLI
Sırbistan-Almanya | CANLI
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'den Dolmabahçe'de kritik zirve: İki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da iki isitfa birden!
Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes İstanbul'da kazandı! Anadolu Efes İstanbul'da kazandı! 22:28
Gençler Çekya'ya mağlup! Gençler Çekya'ya mağlup! 21:56
F.Bahçe'de Kocaelispor mesaisi başladı F.Bahçe'de Kocaelispor mesaisi başladı 21:52
12 Dev Adam'ın İzlanda maçı biletleri satışa çıktı 12 Dev Adam'ın İzlanda maçı biletleri satışa çıktı 21:46
G.Saray'ın Samsunspor mesaisi devam etti G.Saray'ın Samsunspor mesaisi devam etti 20:36
Özbek, Londra Belediye Başkanı Khan'ı ağırladı Özbek, Londra Belediye Başkanı Khan'ı ağırladı 20:15
Daha Eski
Trabzonspor, Zenit maçı hazırlıkları başladı Trabzonspor, Zenit maçı hazırlıkları başladı 20:11
1. Lig'de 16, 17 ve 18. hafta programı açıklandı! 1. Lig'de 16, 17 ve 18. hafta programı açıklandı! 19:23
Asvel - Beşiktaş | CANLI Asvel - Beşiktaş | CANLI 18:09
G.Saray'da iki isitfa birden! G.Saray'da iki isitfa birden! 18:08
Anadolu Efes - Virtus Bologna | CANLI Anadolu Efes - Virtus Bologna | CANLI 17:51
Türkiye Kupası'nda 4. tur takvimi açıklandı! Türkiye Kupası'nda 4. tur takvimi açıklandı! 17:38