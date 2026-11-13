Asvel - Beşiktaş maçı CANLI | EuroLeague

EuroLeague'de 11. hafta heyecanı Asvel - Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Başantrenör Dušan Alimpijević yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Fransa deplasmanında. Beşiktaş'ın mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
ASVEL - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
Asvel 46-41 Beşiktaş (ikinci çeyrek oynanıyor)
ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ASVEL - Beşiktaş maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30'da başladı. EuroLeague'in 11. haftasında oynanan karşılaşmaya Fransa'nın Lyon kentindeki LDLC Arena ev sahipliği yapıyor.
ASVEL - BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
ASVEL - Beşiktaş karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor