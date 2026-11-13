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Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı CANLI | EuroLeague

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında sahasında Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Anadolu Efes'in kritik mücadelesini canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın skorunu ve anlık gelişmelerini araştırıyor. Anadolu Efes - Virtus Bologna mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 20:21 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 20:52
Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı CANLI | EuroLeague

EuroLeague'de 11. hafta heyecanı Anadolu Efes - Virtus Bologna karşılaşmasıyla devam ediyor. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, İtalya temsilcisini İstanbul'da konuk ediyor. Anadolu Efes'in mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA CANLI SKOR

Anadolu Efes 28-20 Virtus Bologna (1. periyot sonu)

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Virtus Bologna, 13 Kasım 2026 Cuma günü karşı karşıya geliyor. EuroLeague'in 11. haftasındaki mücadele saat 20.30'da başladı.

Karşılaşmaya İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Anadolu Efes - Virtus Bologna karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor

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