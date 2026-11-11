Fenerbahçe Paris’e konuk

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 11. haftasında bugün, Fransız ekibi Paris Basketbol'a konuk olacak. Paris'teki Accor Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. 4. sıradaki temsilcimiz, 7 galibiyet, 3 yenilgi elde etti. Son üç maçını kazanan Paris Basketbol ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 14. sırada.
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 11. haftasında bugün, Fransız ekibi Paris Basketbol'a konuk olacak. Paris'teki Accor Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. 4. sıradaki temsilcimiz, 7 galibiyet, 3 yenilgi elde etti. Son üç maçını kazanan Paris Basketbol ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 14. sırada.