Castrol’la iş birliği

Dünyaca ünlü madeni yağ markalarından Castrol, Euroleague ile iş birliğine imza attı. Castrol, 2026-27 ve 2027-28'de EuroLeague ve BKT EuroCup'ın Türkiye'deki Resmi Partneri oldu. Törene, Euroleague Ticari Direktörü Gawain Davies, Castrol Pazarlama Direktörü Cansu Taç Ekmekçiler ile EuroLeague elçisi İbrahim Kutluay katıldı.
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Dünyaca ünlü madeni yağ markalarından Castrol, Euroleague ile iş birliğine imza attı. Castrol, 2026-27 ve 2027-28'de EuroLeague ve BKT EuroCup'ın Türkiye'deki Resmi Partneri oldu. Törene, Euroleague Ticari Direktörü Gawain Davies, Castrol Pazarlama Direktörü Cansu Taç Ekmekçiler ile EuroLeague elçisi İbrahim Kutluay katıldı.