EuroLeague’de rakip Zalgiris

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 10'uncu haftasında bu akşam sahasında Zalgiris ile karşılaşacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar ikinci kez yer aldığı EuroLeague'de bu sezon 9 karşılaşmada, 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Son olarak Virtus Bologna'yı İtalya'da 103- 101 mağlup eden Kara Kartal, bu akşam da kazanarak seri başlatmak istiyor.