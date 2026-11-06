EuroLeague’de rakip Zalgiris

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 10'uncu haftasında bu akşam sahasında Zalgiris ile karşılaşacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar ikinci kez yer aldığı EuroLeague'de bu sezon 9 karşılaşmada, 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Son olarak Virtus Bologna'yı İtalya'da 103- 101 mağlup eden Kara Kartal, bu akşam da kazanarak seri başlatmak istiyor.
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