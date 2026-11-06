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Anasayfa EuroLeague Beşiktaş-Zalgiris Kaunas Euroleague maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Beşiktaş-Zalgiris Kaunas Euroleague maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı için geri sayım sürüyor. EuroLeague'de sahaya çıkacak siyah-beyazlıların Litvanya temsilcisiyle mücadelesi öncesinde maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir soruları gündemde. Karşılaşmanın detayları ve yayın bilgileri...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 11:24
Beşiktaş-Zalgiris Kaunas Euroleague maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun 10. hafta heyecanı, Beşiktaş ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Litvanya temsilcisini İstanbul'da konuk ederek taraftarı önünde önemli bir galibiyet almayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın EuroLeague maçı nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Zalgiris Kaunas karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de (TSİ) başlayacak. EuroLeague'in 10. haftasındaki mücadeleye İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş Kulübünün resmî maç takviminde de yer alan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip ev sahibi olacak. Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ise İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Zalgiris Kaunas EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi S Sport ekranlarından veya S Sport Plus'ın dijital yayın hizmetinden takip edebilecek.

Yayıncı kuruluşun programına göre maç öncesi yayın saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayını ise saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE SON MAÇINDA NE YAPTI?

Beşiktaş, EuroLeague'in 9. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna karşısında 103-101'lik galibiyet elde etti. İki sayı farkla sonuçlanan mücadele, siyah-beyazlıların Zalgiris Kaunas karşılaşması öncesindeki son Avrupa sınavı oldu.

Beşiktaş, 10. haftada elde edeceği sonuçla EuroLeague'deki galibiyet sayısını artırmayı amaçlıyor. Siyah-beyazlılar açısından Zalgiris Kaunas maçı, iç sahada oynanması nedeniyle de önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI BİLETLERİ

Beşiktaş Kulübü, Zalgiris Kaunas karşılaşmasının biletlerini 31 Ekim'de satışa çıkardı. Biletler Passo üzerinden taraftarların erişimine sunuldu.

Kulübün duyurduğu fiyat listesinde 8. kategori tribün bileti 400 TL, 7. kategori 600 TL ve 6. kategori 1.000 TL olarak açıklandı. Saha içi ve VIP bölümleri için farklı fiyatlandırmalar uygulandı.

Kulübün bilet duyurusunda 9. kategori öğrenci tribünü için fiyat 200 TL olarak belirlendi. Bu kategoriden bilet alan taraftarların salon girişinde öğrenci kimlik kartını veya öğrenci belgesini göstermesi gerekiyor.

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