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Anasayfa EuroLeague Anadolu Efes'in EuroLeague'de rakibi Paris Basketbol!

Anadolu Efes'in EuroLeague'de rakibi Paris Basketbol!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) onuncu haftasında 5 Kasım Perşembe günü Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 11:47
Anadolu Efes'in EuroLeague'de rakibi Paris Basketbol!

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Paris Basketbol ise 3 galibiyet alabildi.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 923. MAÇI

Anadolu Efes, Paris Basketbol maçıyla Avrupa'da 923. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 922 karşılaşmada 510 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 675. maçını yapacak. Ligdeki 674 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.

İki takım Avrupa Ligi'nde 5. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlılar, tamamı son 2 yılda yapılan 4 mücadelenin 1'ini kazanabildi. Paris Basketbol ise rekabetteki 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

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