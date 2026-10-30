EuroLeague'in 9. haftasında Virtus Bologna ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 8 maçta 3 galibiyet elde eden temsilcimiz, deplasmanda kazanarak galibiyet sayısını artırmayı amaçlıyor. Son EuroLeague maçında sahasında Olympiakos'a 81-73 mağlup olan Beşiktaş, İtalya deplasmanında bu sonucu telafi etmek istiyor. Virtus Bologna ise son maçında Zalgiris Kaunas'a 91-74 yenildi. İtalyan temsilcisi, Beşiktaş karşısında sahasında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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1. Periyot Virtus Bologna 24-24 Beşiktaş

2. Periyot (Oynanıyor): Virtus Bologna 35-28 Beşiktaş

VIRTUS BOLOGNA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Virtus Bologna ile Beşiktaş arasındaki EuroLeague 9. hafta mücadelesi, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma, İtalya'nın Bologna kentindeki PalaDozza Spor Salonu'nda oynanıyor.

VIRTUS BOLOGNA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Virtus Bologna-Beşiktaş karşılaşması, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.