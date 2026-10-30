EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes ile Panathinaikos kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 8 maçta 3 galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında sahasında kazanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Son EuroLeague maçında Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup olan temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Panathinaikos ise ilk 8 haftada aldığı 7 galibiyetle zirvede bulunuyor. Yunanistan temsilcisi, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

CANLI SKOR

1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 21-16 Panathinaikos

2. Periyot (Oynanıyor): Anadolu Efes 27-25 Panathinaikos

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki EuroLeague 9. hafta mücadelesi, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.