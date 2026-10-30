CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa EuroLeague Anadolu Efes-Panathinaikos | CANLI

Anadolu Efes-Panathinaikos | CANLI

EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos'u ağırlıyor. Son maçındaki farklı mağlubiyeti telafi etmek isteyen lacivert-beyazlılar sezonun 4. galibiyetini hedeflerken, konuk ekip ise İstanbul'da kazanarak zirvedeki yerini korumanın peşinde. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 20:31 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 21:02
Anadolu Efes-Panathinaikos | CANLI

EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes ile Panathinaikos kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 8 maçta 3 galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında sahasında kazanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Son EuroLeague maçında Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup olan temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Panathinaikos ise ilk 8 haftada aldığı 7 galibiyetle zirvede bulunuyor. Yunanistan temsilcisi, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

CANLI SKOR

1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 21-16 Panathinaikos

2. Periyot (Oynanıyor): Anadolu Efes 27-25 Panathinaikos

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki EuroLeague 9. hafta mücadelesi, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Konyaspor-G.Saray | CANLI
F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Bildirisi yayımlandı: Zengezur, savunma ve ortak alfabe vurgusu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral...
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Göztepe hazırlıkları tamam! F.Bahçe'de Göztepe hazırlıkları tamam! 20:48
Italiano'dan Napoli itirafı! Italiano'dan Napoli itirafı! 19:51
A. Efes-Panathinaikos | CANLI A. Efes-Panathinaikos | CANLI 19:45
F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! 19:40
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! 19:29
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral... Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral... 19:21
Daha Eski
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 18:45
Konyaspor-G.Saray | CANLI Konyaspor-G.Saray | CANLI 18:12
Fırıtna'nın Gaziantep mesaisi sürüyor! Fırıtna'nın Gaziantep mesaisi sürüyor! 18:09
Milan'da Pulisic'in sözleşmesi uzatıldı Milan'da Pulisic'in sözleşmesi uzatıldı 17:57
Beşiktaş'ın Avrupa maçı için karar! Beşiktaş'ın Avrupa maçı için karar! 17:35
F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! 16:37