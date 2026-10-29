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Anasayfa EuroLeague EuroLeague'de haftanın MVP'leri Bryant ve Blakeney!

EuroLeague'de haftanın MVP'leri Bryant ve Blakeney!

Basketbol Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, Hapoel Tel Aviv forması giyen Elijah Bryant ve Antonio Blakeney paylaştı.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 15:38
EuroLeague'de haftanın MVP'leri Bryant ve Blakeney!

Organizasyonun açıklamasına göre, Hapoel'in Anadolu Efes'i 118-88 yendiği maçtaki performansları ile takım arkadaşları Blakeney ve Bryant, haftanın MVP'leri seçildi.

Anadolu Efes karşısında Blakeney, 35 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist kaydederken Bryant ise 16 sayı, 3 ribaunt, 12 asist ve 4 top çalma ile oynadı.

Bryant bu sezon üçüncü, kariyerinde ise altıncı kez haftanın MVP'si ödülünü kazanırken, Blakeney bu onura ilk kez layık görüldü.

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Turnuva tarihinde üçüncü kez iki oyuncu haftanın MVP ödülünü paylaştı.

Elijah Bryant ve Antonio Blakeney'in paylaştığı MVP ödülü öncesinde Montepaschi Siena'dan Mirsad Türkcan ve Alphonso Ford, 2002-2003 normal sezonunun 8. haftasında MVP seçilen ilk takım arkadaşları olmuştu.

Avrupa Ligi'nde 2017 play-off'larının 3. maçında ise ödül, Real Madridli Gustavo Ayon ve Luka Doncic tarafından paylaşılmıştı. Anadolu Efes'ten Bryant Dunston da MVP ödülünü Doncic ve Ayon ile birlikte almıştı.

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