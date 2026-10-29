CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa EuroLeague Beşiktaş EuroLeague'de Virtus Bologna deplasmanında

Beşiktaş EuroLeague'de Virtus Bologna deplasmanında

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında 30 Ekim Cuma günü deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 10:21
Beşiktaş EuroLeague'de Virtus Bologna deplasmanında

PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 13. sırada bulunuyor. Beşiktaş, son olarak sahasında karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildi.

Virtus Bologna ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 33. MAÇI

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 33. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yaptığı 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri!
Kislyak'tan flaş transfer yanıtı!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile! Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim'de "iç cephe" vurgusu: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan dev transfer hamlesi!
Dev kulüpten G.Saray'ın yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kislyak'tan flaş transfer yanıtı! Kislyak'tan flaş transfer yanıtı! 10:15
Anadolu Efes evinde Panathinaikos'u ağırlıyor! Anadolu Efes evinde Panathinaikos'u ağırlıyor! 10:08
F.Bahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi F.Bahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi 10:05
Bitlis 1916 FK - Kayserispor maçı bilgileri Bitlis 1916 FK - Kayserispor maçı bilgileri 10:01
Milli futbolcu o maçta sahada! Milli futbolcu o maçta sahada! 09:53
Lider G.Saray, Konyaspor'a konuk oluyor! Lider G.Saray, Konyaspor'a konuk oluyor! 09:43
Daha Eski
Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajları! Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajları! 09:32
Avrupa’da Erok fırtınası Avrupa’da Erok fırtınası 01:45
Kraliçeler galip: 81-71 Kraliçeler galip: 81-71 01:44
Fırtına’ya Litvanya’da şok Fırtına’ya Litvanya’da şok 01:43
Kartal’a Yunan freni: 73-81 Kartal’a Yunan freni: 73-81 01:42
Efes'e ağır darbe Efes'e ağır darbe 01:41