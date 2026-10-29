Beşiktaş EuroLeague'de Virtus Bologna deplasmanında

PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 13. sırada bulunuyor. Beşiktaş, son olarak sahasında karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildi.

Virtus Bologna ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 33. MAÇI

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 33. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yaptığı 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.