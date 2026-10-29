CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa EuroLeague Anadolu Efes, EuroLeague'de Panathinaikos'u konuk ağırlıyor!

Anadolu Efes, EuroLeague'de Panathinaikos'u konuk ağırlıyor!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Panathinaikos'u konuk edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 10:08
Anadolu Efes, EuroLeague'de Panathinaikos'u konuk ağırlıyor!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında 30 Ekim Cuma günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 14. basamakta bulunuyor. Anadolu Efes, ligdeki son mücadelesinde Hapoel'e 118-88 mağlup oldu.

Geride kalan haftalarda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Panathinaikos ise puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 922. KARŞILAŞMASI

Anadolu Efes, Panathinaikos maçıyla Avrupa'da 922. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 921 karşılaşmada 509 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 674. maçını yapacak. Ligdeki 673 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden!
Kislyak'tan flaş transfer yanıtı!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile! Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim'de "iç cephe" vurgusu: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi
Dev kulüpten G.Saray'ın yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! 10:40
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 10:36
Beşiktaş'ın rakibi Virtus Bologna! Beşiktaş'ın rakibi Virtus Bologna! 10:21
Dev kulüpten G.Saray'ın yıldızına kanca! Dev kulüpten G.Saray'ın yıldızına kanca! 10:21
Kislyak'tan flaş transfer yanıtı! Kislyak'tan flaş transfer yanıtı! 10:15
Anadolu Efes evinde Panathinaikos'u ağırlıyor! Anadolu Efes evinde Panathinaikos'u ağırlıyor! 10:08
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi F.Bahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi 10:05
Bitlis 1916 FK - Kayserispor maçı bilgileri Bitlis 1916 FK - Kayserispor maçı bilgileri 10:01
Milli futbolcu o maçta sahada! Milli futbolcu o maçta sahada! 09:53
Lider G.Saray, Konyaspor'a konuk oluyor! Lider G.Saray, Konyaspor'a konuk oluyor! 09:43
Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajları! Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajları! 09:32
Avrupa’da Erok fırtınası Avrupa’da Erok fırtınası 01:45