Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı canlı takip et!

EuroLeague'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı ekip, zorlu mücadelede galibiyet alarak Avrupa arenasında çıkış yakalamayı hedefliyor. Basketbolseverler ise "Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve maç öncesi öne çıkan bilgiler…

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. EuroLeague'in 8. hafta programında yer alan mücadele Bulgaristan'ın Botevgrad kentindeki Arena Botevgrad'da yapılacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Hapoel Tel Aviv ile Anadolu Efes arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Anadolu Efes, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada galibiyet arayacak.

Anadolu Efes maç günü paylaşımı

🏀 @EuroLeague Round 8 🆚 @HapoelTLVBC 🏟️ ARENA BOTEVGRAD 🕔 21.00 📺 @ssporttr 💪 #MaximaGücünde 👊 #SahayaHükmet #RuleTheCourt https://t.co/UQtuQSeRhI — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 28, 2026

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 8. haftasındaki Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçı S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇINI CANLI TAKİP ET!

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 921. KARŞILAŞMASI

Anadolu Efes, Hapoel maçıyla Avrupa'da 921. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 920 karşılaşmada 509 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 673. maçını yapacak. Ligdeki 672 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu. Hapoel ile Avrupa Ligi'nde üçüncü kez karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, daha önce yapılan 2 maçı da kaybetti.