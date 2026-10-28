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Anasayfa EuroLeague Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague’in 8. haftasında Hapoel Tel Aviv’e konuk oluyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak mücadele canlı yayınlanacak. İşte Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçının yayın bilgileri ve canlı takip detayları…

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 14:02
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı canlı takip et!

EuroLeague'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı ekip, zorlu mücadelede galibiyet alarak Avrupa arenasında çıkış yakalamayı hedefliyor. Basketbolseverler ise "Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve maç öncesi öne çıkan bilgiler…

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. EuroLeague'in 8. hafta programında yer alan mücadele Bulgaristan'ın Botevgrad kentindeki Arena Botevgrad'da yapılacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Hapoel Tel Aviv ile Anadolu Efes arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Anadolu Efes, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada galibiyet arayacak.

Anadolu Efes maç günü paylaşımı

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 8. haftasındaki Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçı S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇINI CANLI TAKİP ET!

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 921. KARŞILAŞMASI

Anadolu Efes, Hapoel maçıyla Avrupa'da 921. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 920 karşılaşmada 509 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 673. maçını yapacak. Ligdeki 672 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu. Hapoel ile Avrupa Ligi'nde üçüncü kez karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, daha önce yapılan 2 maçı da kaybetti.

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