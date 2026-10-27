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Beşiktaş kritik maçta Olympiakos'u ağırlıyor!

Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü evinde Olympiakos'u konuk edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 11:24
Beşiktaş kritik maçta Olympiakos'u ağırlıyor!

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonuna ikinci kez katılan siyah-beyazlılar, çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son şampiyon Yunan temsilcisi ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 32. MAÇI

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 32. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan organizasyonda grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde yaptığı 31 maçta 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Olympiakos ile daha önce 2 kez karşılaşan Beşiktaş, henüz galibiyet elde edemedi.

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