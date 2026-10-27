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Anadolu Efes, Bulgaristan'da Hapoel ile karşılaşacak!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü Bulgaristan'da İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 11:23
Anadolu Efes, Bulgaristan'da Hapoel ile karşılaşacak!

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü Bulgaristan'da İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak.

TSİ 21.00'de başlayacak müsabaka, İsrail ekibinin ev sahipliğinde başkent Sofya yakınlarındaki Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Hapoel ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 921. KARŞILAŞMASI

Anadolu Efes, Hapoel maçıyla Avrupa'da 921. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 920 karşılaşmada 509 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 673. maçını yapacak. Ligdeki 672 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.

Hapoel ile Avrupa Ligi'nde üçüncü kez karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, daha önce yapılan 2 maçı da kaybetti.

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