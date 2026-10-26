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Anasayfa EuroLeague Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yarın Valencia Basket'e konuk olacak!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yarın Valencia Basket'e konuk olacak!

⁠Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 10:58
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yarın Valencia Basket'e konuk olacak!

⁠Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Roig Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan haftada son şampiyon Olympiakos'u deplasmanda 64-61 yenen sarı-lacivertli takım, 6 galibiyet, 1 yenilgiyle yoluna devam ediyor.

İspanyol ekibi ise bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, rakibini yenerek çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 17. RANDEVU

Valencia Basket ile Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde yarın 17. kez kozlarını paylaşacak.

Mart 2004'ten bu yana oynanan 16 karşılaşmada İspanyol ekibinin 9-7 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 82-79, Valencia Basket ise evinde 94-79 kazandı.

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