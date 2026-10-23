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Türk derbisi Efes'in

EuroLeague’in 7’nci haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 89-80 yendi. Efes, 3 galibiyete ulaşırken; Kara Kartal 4. kez mağlup oldu

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Türk derbisi Efes'in

EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti. Karşılaşmaya Malcolm ve Saric ikilisinin skorer oyunuyla hızlı giren lacivertbeyazlılar, ilk çeyreği 29-17, devreyi ise 57-36 önde kapattı. İkinci yarıya 10-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş, farkı tek hanelere kadar indirse de son periyotta Payne'in dış atışlarıyla kontrolü yeniden alan Anadolu Efes, parkeden 89-80 galip ayrıldı. Bu sonuçla Anadolu Efes 3. zaferini alırken, Kartal ise 4. yenilgisini tattı.

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