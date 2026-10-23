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Anasayfa EuroLeague Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 7. hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 09:25
Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 7. haftasında son şampiyon Olympiakos'a konuk olacak.

Sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, Panathinaikos deplasmanında yaşadığı yenilginin ardından önce Zalgiris'i ardından da Partizan'ı yenerek yeniden çıkış yakaladı.

Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, ligde en fazla kazanan 4 takımdan birisi konumunda.

Fenerbahçe gibi 5 galibiyeti bulunan Olympiakos, ligde tek yenilgisini Virtus Bologna deplasmanında yaşadı.

Son 2 maçında önce deplasmanda Valencia'yı 102-97, ardından rakip sahada Barcelona'yı 105-100 yenen Yunanistan temsilcisi, 2 maçta da 100 sayıyı geçti.

İki takım 2000 yılından bu yana 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 20'sini Olympiakos, 19'unu Fenerbahçe kazandı.

Geçen sezon her iki ekip de lig maçlarında kendi sahalarındaki mücadelelerden galibiyetle ayrılırken Dörtlü Final'de Olympiakos, Fenerbahçe'ye 79-61 üstünlük kurmuştu.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 7. haftasında Sunel Arena'da oynanacak Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı, 23 Ekim Cuma günü (buhün) TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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