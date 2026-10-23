Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı CANLI | EuroLeague

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 7. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri rakibini mağlup ederek turnuvadaki 6. galibiyetini almayı hedefliyor. Sezona sırasıyla Virtus Bologna, Bayern Münih ve Dubai galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, bu sezon tek mağlubiyetini Obradovic'in ekibi Panathinaikos karşısında aldı. Sarı Lacivertliler bu maçın ardından çıktığı 2 karşılaşmada ise Zalgiris ve Partizan'ı mağlup etti.

6 maç sonunda 5 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Tarfin, 20 takımlı ligde 2. sırada yer alıyor.

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Olympiakos 20 - 8 Fenerbahçe Tarfin (2.Çeyrek oynanıyor)

OLYMPIAKOS-F.BAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Olympiakos-F.Bahçe Tarfin maçı TSİ 21.15'te başladı.

OLYMPIAKOS-F.BAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos-F.Bahçe Tarfin maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.