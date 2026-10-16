CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa EuroLeague Zalgiris-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague

Zalgiris-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague

Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında bugün Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz kötü gidişatını Litvanya deplasmanında sona erdirmek istiyor. Zalgiris-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 19:53 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 20:15
Zalgiris-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague

Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor. Pablo Laso'nun öğrencileri rakibini mağlup ederek turnuvadaki 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada ise Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'e kaybetti.

5 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

CANLI

Zalgiris 8-14 Anadolu Efes (1. PERİYOT OYNANIYOR)

ZALGIRIS-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı TSİ 20.00'de başladı.

ZALGIRIS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'a 2 metrelik dev golcü!
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'da tek Türk takımı var
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Dolmabahçe’de Erdoğan–Hun Manet zirvesi: Erdoğan’dan Kamboçya’nın Gazze Barış Kurulu kararına destek
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın G.Birliği maçı kadrosu açıklandı!
Yıldız isim, Ugochukwu'nun yerine gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray kafilesi Ankara'ya geldi G.Saray kafilesi Ankara'ya geldi 18:39
Beşiktaş-Bayern Münih | CANLI Beşiktaş-Bayern Münih | CANLI 18:33
Zalgiris-Anadolu Efes | CANLI Zalgiris-Anadolu Efes | CANLI 18:28
Lille'de G.Saray maçı öncesi büyük şok! Lille'de G.Saray maçı öncesi büyük şok! 18:22
Çorum FK-Rizespor | CANLI Çorum FK-Rizespor | CANLI 17:54
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti! Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti! 16:44
Daha Eski
Olaitan’a teklif yolda! Transfer bedeli... Olaitan’a teklif yolda! Transfer bedeli... 12:07
Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi! Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi! 12:21
F.Bahçe'de kritik toplantı! F.Bahçe'de kritik toplantı! 12:40
Alperen'den üst üste bloklar! Alperen'den üst üste bloklar! 13:10
G.Saray'a 2 metrelik dev golcü! G.Saray'a 2 metrelik dev golcü! 13:53
Kartal'dan Asensio kararı! İlk 11... Kartal'dan Asensio kararı! İlk 11... 14:17