Zalgiris-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague

Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor. Pablo Laso'nun öğrencileri rakibini mağlup ederek turnuvadaki 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada ise Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'e kaybetti.

5 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

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Zalgiris 8-14 Anadolu Efes (1. PERİYOT OYNANIYOR)

ZALGIRIS-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı TSİ 20.00'de başladı.

ZALGIRIS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.