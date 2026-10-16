A.Efes’in rakibi Zalgiris

A. Efes, EuroLeague 6. haftasında bugün Litvanya'dan Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Zalgirio Arena'daki maç TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport 2'den yayınlanacak. 1 galibiyeti bulunan A.Efes, 17. sırada yer alıyor. Son maçında temsilcimiz F.Bahçe'ye yenilen Zalgiris ise 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 13. sırada.
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
A. Efes, EuroLeague 6. haftasında bugün Litvanya'dan Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Zalgirio Arena'daki maç TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport 2'den yayınlanacak. 1 galibiyeti bulunan A.Efes, 17. sırada yer alıyor. Son maçında temsilcimiz F.Bahçe'ye yenilen Zalgiris ise 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 13. sırada.