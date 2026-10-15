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Anasayfa EuroLeague Lonnie Walker IV resmen Beşiktaş'ta

Lonnie Walker IV resmen Beşiktaş'ta

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, NBA patentli ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV'u transfer ettiğini açıkladı. (BJK spor haberi)

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 11:42
Lonnie Walker IV resmen Beşiktaş'ta

Bu sezon EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, kadrosunu kısa takviyesiyle güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, son olarak Maccabi Playtika Tel Aviv forması giyen ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV'u transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı.

NBA kariyeri boyunca San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formaları giyen Walker; çıktığı 342 maçta 10 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2024/25 sezonunda Euroleague ekibi Zalgiris'e transfer olan Lonnie Walker IV, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.

Lonnie Walker IV'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

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