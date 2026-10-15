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Anasayfa EuroLeague Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 6. hafta maçında cuma günü deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 10:29
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor

Zalgirio Arena'daki müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada ise Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'e kaybetti.

5 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

Son maçında Fenerbahçe Tarfin'le karşı karşıya gelen Zalgiris Kaunas, parkeden 99-80 mağlup ayrıldı. Litvanya temsilcisinin 2 galibiyeti, 3 yenilgisi bulunuyor.

İki takım 2000 yılından bu yana 28 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 16'sını Anadolu Efes, 12'sini ise Zalgiris Kaunas kazandı.

Anadolu Efes'in rakibine karşı son 3 maçta üstünlüğü bulunuyor.

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